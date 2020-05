Bei schweren Unfällen in der Region Bodensee-Oberschwaben sind am Wochenende zwei Motorradfahrer getötet worden. Auf der Landstraße von Krauchenwies nach Pfullendorf (Kreis Sigmaringen) fuhr laut Polizei ein 66-jähriger Motorradfahrer am Sonntagnachmittag auf ein vor ihm abbremsendes Auto auf und starb an der Unfallstelle. Tödlich verlief auch der Unfall eines 55-jährigen Motorradfahrers, der am Sonntagmorgen auf der A96 auf Höhe der Behelfsausfahrt Neuravensburg (Kreis Ravensburg) aus bislang unbekannter Ursache gegen eine Leitplanke prallte. Zunächst hieß es von Seiten der Polizei, der Unfall habe sich auf Höhe des Rastplatzes Humbrechts/Ettensweiler ereignet. Am Samstag verletzte sich ein 35-jähriger Motorradfahrer schwer, als er nahe des Bad Schussenrieder Teilortes Steinhausen (Kreis Biberach) ein entgegenkommendes Auto übersah und frontal zusammenstieß. Die beiden PKW-Insassen wurden leicht verletzt.