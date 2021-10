Drei Schwerverletzte nach Unfall zwischen Motorrädern und LKW

per Mail teilen

Bei einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Lastwagen und zwei Motorrädern sind am Samstag bei Kißlegg im Kreis Ravensburg drei Menschen schwer verletzt worden. Laut Polizei waren die Motorradfahrer nach ersten Erkenntnissen zu schnell unterwegs und gerieten auf die Gegenfahrbahn, wo sie mit dem Lastwagen zusammenstießen. Die beiden Motorradfahrer und eine Sozia wurden teils mit Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Weil bei dem Unfall Benzin auslief und sich entzündete, rückte die Feuerwehr an, um den Brand zu löschen. Die Kreisstraße war bis in den Abend gesperrt.