Ein Mann und eine Frau sind in Hohenems (Vorarlberg) vermutlich nach einer Auseinandersetzung an Stich-Verletzungen gestorben. Die Polizei geht von einer Beziehungstat aus. Die 35-jährige Frau wurde am Donnerstagvormittag schwer verletzt vor einem Haus gefunden. Der tatverdächtige 47-jährige Mann hatte sich in einer Wohnung eingesperrt und wurde dort ebenfalls mit schweren Stichverletzungen vorgefunden. Beide starben kurz danach im Krankenhaus.