Zur Bürgermeisterwahl in Öhningen im Kreis Konstanz am 3. Juli treten zwei Kandidaten an. Der Gemeindewahlausschuss hat am Dienstagabend grünes Licht gegeben. Erneut zur Wahl stellt sich Amtsinhaber Andreas Schmidt (CDU). Zweiter Kandidat ist der 51-jährige Marc Michael Berchmann von der Satirepartei "Die Partei".