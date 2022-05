Zwei Häuser geräumt wegen gebrochener Stützbalken

per Mail teilen

In Konstanz sind in der Nacht auf Sonntag zwei Häuser aufgrund einer möglichen Einsturzgefahr geräumt worden. Zwischen den beiden Häusern besteht seit mehreren Jahren eine Baulücke, die mittels massiver Holzbalken überbrückt wurde, um die Nachbarhäuser zu stützen. Zwei der massiven Holzbalken waren laut Polizei wegen eines Pilzbefalls weggebrochen. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass die Nachbargebäude wegen der fehlenden Stützen einstürzen könnten, wurden sie geräumt. Wann die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren können, ist noch unklar.