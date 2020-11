Fast zeitgleich sind am Donnerstag Nachmittag in Vorarlberg zwei 51 Jahre alte Gleitschirmflieger abgestürzt. Der eine in Hohenems, der andere im Montafon. Bei beiden war in mehr als zehn Meter Höhe der Schirm eingeklappt. Die Männer wurden schwer verletzt per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Feldkirch gebracht.