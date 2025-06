Giulia Gwinn aus Friedrichshafen und Janina Minge aus Lindau gehören zum Kader der deutschen Fußballnationalmannschaft für die EM der Frauen in der Schweiz. Er wurde am Donnerstag bekannt gegeben.

Zum 23-köpfigen Kader der deutschen Nationalmannschaft für die Fußball-Europameisterschaft der Frauen im Juli in der Schweiz gehören auch Spielerinnen aus der Region Bodensee-Oberschwaben. Bundestrainer Christian Wück hat die Namen am Donnerstag bekanntgegeben.

Dass Giulia Gwinn vom FC Bayern München bei der Fußball-Europameisterschaft zum finalen Kader gehört, ist keine Überraschung. Schließlich ist die 25 Jahre alte Abwehrspielerin aus Friedrichshafen-Ailingen seit Februar dieses Jahres die Kapitänin der deutschen Fußball-Nationalmannschaft der Frauen. Sie ist eine feste Größe, eine der Leistungsträgerinnen im Team, eine, die viel Erfahrung mitbringt.

Giulia Gwinn kontrolliert den Ball beim Spiel Deutschland - Niederlande in der Nations League. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa | Carmen Jaspersen

Giulia Gwinn hat mit der Nationalmannschaft im Sommer 2024 bei den Olympischen Spielen die Bronzemedaille gewonnen.

Mit den Bayern, bei denen sie seit 2019 spielt, hat sie bereits vier Meistertitel geholt. Zuletzt gelang der Mannschaft das Double aus Meisterschaft und Pokal.

2021 und 2022 kämpfte sich Giulia Gwinn nach schweren Verletzungen zurück.

Janina Minge aus Lindau ist nominiert

Ebenfalls dabei: die Vize-Kapitänin der deutschen Nationalmannschaft, Janina Minge aus Lindau. Die 26-Jährige wurde 2022 erstmals nominiert.

Janina Minges aktueller Verein ist der Bundesligist VfL Wolfsburg, dort läuft ihr Vertrag noch bis 2027.

Auf ihre EM-Premiere warten muss hingegen Alara Sehitler aus Ravensburg. Das erst 18 Jahre alte Talent, das für die Bayern spielt, ist vorerst nur auf Abruf gelistet.

Erstes Spiel ist im Stadion in St. Gallen

Die DFB-Frauen starten ihre Turniervorbereitung am 19. Juni in Herzogenaurach. Das Auftaktspiel bei der Fußball-Europameisterschaft der Frauen bestreitet das Team von Bundestrainer Christian Wück dann am 4. Juli in St. Gallen gegen Polen. Weitere Gruppengegner sind Dänemark und Schweden.