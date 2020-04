Bei zwei Bränden im Kreis Biberach ist am Mittwoch hoher Sachschaden entstanden. Verletzt wurde niemand. In Riedlingen-Altheim ist das betroffene Haus unbewohnbar. In Ummendorf hatte nach Angaben der Polizei eine Hausbewohnerin den Brand im Obergeschoss entdeckt. Die Brandursache ist in beiden Fällen noch unklar.