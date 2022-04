per Mail teilen

Das Land hat für den geplanten Aussichtsturm in Wangen im Allgäu Fördermittel in Höhe von rund einer Million Euro zugesagt. Das teilt das baden-württembergische Wirtschaftsministerium mit. Das Geld stammt aus dem Tourismusinfrastrukturprogramm. Der Bau des 30 Meter hohen Turm im Rahmen der Landesgartenschau in zwei Jahren ist allerdings umstritten, ob er tatsächlich kommt, noch unklar. Die Gesamtkosten lägen bei 1,7 Millionen Euro.