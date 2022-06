Land und Bund geben 19 Millionen Euro Zuschüsse für Städtebau

Rund 19 Millionen Euro an Zuschüssen für den Städtebau fließen in diesem Jahr von Bund und Land finanziert in die Region. Das teilt das baden-württembergische Ministerium für Landesentwicklung mit. Mit insgesamt rund 7 Millionen Euro geht die größte Summe in den Kreis Ravensburg. Davon fließen allein 1,5 Millionen Euro in die Sicherung, Neuordnung und Attraktivierung gewerblich genutzter Flächen an der Schussen. In den Kreis Konstanz und in den Bodenseekreis gehen Fördergelder in Höhe von jeweils 3,3 Millionen Euro. Zu den städtebaulichen Projekten gehören beispielsweise der Neubau eines Rathauses in Eriskirch, die Neue Mitte Salem und die Entwicklung der östlichen Singener Innenstadt.