Wo gibt es Impfangebote von Konstanz bis Biberach?

Das Corona-Impfangebot in der Region Bodensee-Oberschwaben wird ausgebaut. Das Land hat die Zahl der mobilen Impfteams erhöht, die Landkreise richten stationäre Impfstützpunkte ein.

Die Nachfrage nach Corona-Impfungen ist mittlerweile so groß, dass sich vor den Impfstationen jedes Mal lange Warteschlangen bilden. So zum Beispiel am Wochenende in Konstanz, wo Impfwillige mehrere Stunden ausharrten, um eine Erst-, Zweit- oder Drittimpfung zu erhalten. Der Landkreis Konstanz will deshalb in den kommenden Wochen stationäre Impfstützpunkte einrichten in Konstanz, Radolfzell und Singen. Das kündigte der Landrat am Dienstag an. Dort soll an mehreren Tagen zu festen Zeiten geimpft werden.

Feste Termine in Impfstützpunkten

Auch der Bodenseekreis bietet seit dieser Woche zusätzliche Impfangebote an. An den neu eingerichteten Impfstützpunkten in Friedrichshafen, Überlingen und Tettnang finden ohne Terminvereinbarung ab sofort regelmäßig Erst-, Zweit- und Drittimpfungen statt. Die Stützpunkte haben jeweils von 10 bis 17 Uhr geöffnet, in Tettnang wöchentlich am Dienstag und Mittwoch, in Friedrichshafen am Freitag und Samstag und in Überlingen am Sonntag und Montag. Und auch das Helios Spital in Überlingen impft ab sofort dienstags bis freitags von 16 bis 20 Uhr, allerdings nur mit Anmeldung.

Mehr mobile Impfteams

Hinzu kommen die Angebote der mobilen Impfteams. Das Land hat ihre Zahl noch einmal erhöht. Der Oberschwabenklinik (OSK) wurden neun Teams genehmigt, so ein Sprecher der OSK: Vier für den Landkreis Ravensburg, drei für den Kreis Biberach und zwei für Sigmaringen. Sie bieten Impfungen in den Alten- und Pflegeheimen an und darüber hinaus öffentliche Impftermine. Die Termine für die Landkreise Ravensburg, Biberach und Sigmaringen findet man auf der Homepage der OSK.

Unterstützung für niedergelassene Ärzte

Im Landkreis Sigmaringen wird ab Mittwoch ein mobiles Impfteam an sechs Tagen in der Woche die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte bei den Impfungen unterstützen. Ab Dezember wird ein zweites mobiles Impfteam für den Landkreis Sigmaringen hinzukommen. Mehr Informationen zu Impfterminen im Kreis Sigmaringen gibt es auf der Homepage des Landkreises. Warum es derzeit mit den Impfungen so schleppend vorangeht und warum die Hausärzte allein es nicht schaffen, das wollte SWR-Reporterin Esther Leuffen wissen:

Personal für mobile Impfteams gesucht

Auch der Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz hat vom Land neun mobile Impfteams genehmigt bekommen, sie werden in den Landkreisen Konstanz, Bodenseekreis und Tuttlingen eingesetzt. Ziel sei es, sie mobil, teilweise aber auch stationär zu festen Zeiten einzusetzen,so Stefan Basel, Gesundheitsdezernent des Landkreises Konstanz gegenüber dem SWR. Idealerweise mit Termin, so dass niemand warten müsse. Es fehle aber teilweise noch das nötige Personal. Das Landratsamt des Kreises Konstanz informiert auf seiner Internetseite, wo man sich impfen lassen kann.

Zusätzliche Impfaktionen

Impfangebote gibt es mittlerweile auch von Kommunen, teilweise in Kooperation mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK). So zum Beispiel in Biberach, hier werden in der Stadthalle regelmäßig Impftermine angeboten. Der Landkreis Biberach mit der in der Region höchsten Sieben-Tage-Inzidenz von 693 plant laut Michael Mutschler, Geschäftsführer des DRK-Kreisverbandes, zusätzlich zu dem bestehenden Impfstützpunkt in Biberach drei weitere. Wo diese Impfstützpunkte eingerichtet werden sollen, sei noch nicht beschlossen.