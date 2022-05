per Mail teilen

Das baden-württembergische Verkehrsministerium rüstet sich für den erwarteten Ansturm von Fahrgästen durch das 9-Euro-Ticket ab kommenden Mittwoch. So sollen zusätzliche Züge und insgesamt 2,2 Millionen zusätzliche Sitzplätze bereitgestellt werden, so Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne). Ein besonderes Augenmerk gelte den heute schon gefragten Strecken, unter anderem in Richtung Bodensee.