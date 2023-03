Schriftsteller Martin Walser wird 95 Jahre alt

Er gilt als einer der wichtigsten deutschsprachigen Schriftsteller der Nachkriegszeit: Martin Walser. Heute wird er 95 Jahre alt.

Geboren wurde Martin Walser am 24. März 1927 als Sohn eines katholischen Gastwirts in Wasserburg (Kreis Lindau). Schon als Zwölfjähriger soll er erste Gedichte geschrieben haben, nach dem Zweiten Weltkrieg studierte er unter anderem Literaturwissenschaft. Seinen ersten Erzählband "Ein Flugzeug über dem Haus" veröffentlichte er 1955, den ersten Roman "Ehen in Philippsburg" 1957 - in den Jahren darauf folgten zahlreiche Werke.

Etliche Auszeichnungen für Walser

Inzwischen hat Walser zwei Dutzend Romane, zahlreiche Novellen und Geschichtensammlungen, eine Vielzahl von Theaterstücken, Hörspielen und Übersetzungen sowie Aufsätze, Reden und Vorlesungen veröffentlicht. Er wurde vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Bodensee-Literaturpreis. Über die Jahrzehnte lösten seine Texte oder öffentlichen Reden Bewunderung, aber auch heftige Kritik aus.

Walser lebt in Überlingen-Nußdorf

Walser lebt seit vielen Jahren in einem Haus in Überlingen-Nußdorf (Bodenseekreis). Dort wird er auch seinen Geburtstag feiern, im engsten Kreis der Familie, wie sein Verlag mitteilte.

Mit Beginn der Corona-Pandemie habe er sich zurückgezogen, sagte der Schriftsteller der "Rheinischen Post" im vergangenen Jahr. "Ich habe keinerlei Berührung mit der gefährlichen Corona-Welt." Diesem Kurs ist Walser weitgehend treu geblieben. "Er würde ein Gespräch führen, allerdings nur persönlich", sagt eine Sprecherin des Rowohlt Verlags vor seinem 95. Geburtstag am 24. März. "Aber wegen der Covid-19-Situation möchte er derzeit keine Besuche empfangen."

Großes Engagement für die Region Bodensee-Oberschwaben

Oswald Burger vom Literarischen Forum Oberschwaben kennt Walser seit vielen Jahren und schätzt sein langjähriges Engagement für die Region Bodensee-Oberschwaben. Walser begründete das Literarische Forum Oberschwaben zudem:

"Er ist Gründer des Sommertheaters, zunächst in Meersburg, dann in Überlingen. Und er ist Gründer von etlichen Initiativen, die Schriftsteller miteinander ins Werk gesetzt haben."

Außerdem habe er neben seiner eigenen literarischen Karriere immer Autoren der Region gefördert, so Burger.

Wertschätzung auch von Schriftsteller-Kollegen

Auch Walsers Schriftsteller-Kollege und Büchnerpreisträger Arnold Stadler aus Meßkirch (Kreis Sigmaringen) schätzt den Schriftsteller sehr. "Die Bedeutung von Martin Walser ist unvergleichlich in der deutschen Literatur der Nachkriegszeit. Seine Entflammbarkeit für Texte und Menschen ist legendär", sagte Stadler dem SWR.

Martin Walser schreibt noch immer

Bis heute veröffentlicht Walser fast jedes Jahr ein Buch. Jüngst erschien im Rowohlt Verlag "Das Traumbuch - Postkarten aus dem Schlaf". Sein Verlag bestätigte außerdem, dass Walser bereits an seinem nächsten Buch arbeite.