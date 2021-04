Die Initiative zur Förderung von Sonnenenergie in Markdorf (Bodenseekreis) bekommt den erstmals vergebenen Zukunftspreis des Stadtwerks am See. Das Sonnenkraft-Netzwerk wurde 2020 gegründet mit dem Ziel, Vorbehalte gegen Sonnenergie auszuräumen. Die Mitglieder engagieren sich ehrenamtlich für den Ausbau von Photovoltaik in der Bodenseeregion. Um den Zukunftspreis des Stadtwerks am See in Friedrichshafen hatten sich 18 Projekte beworben, insgesamt zehn wurden ausgezeichnet.