Die Zukunft des Automobilzulieferers Weber Automotive GmbH mit Sitz in Markdorf ist gesichert. Das Unternehmen teilte am Freitag mit, dass die Gründerfamilie die maßgeblichen Anteile des Unternehmens zurückkauft.

Großes Aufatmen bei den rund 1.500 Mitarbeitern der Weber Automotive GmbH, 500 davon arbeiten am Hauptstandort Markdorf. Der Fortbestand des Unternehmens, das im Juli vergangenen Jahres Insolvenz in Eigenverantwortung anmelden musste, ist gesichert. Die Gründerfamilie Weber ist mit der Einigung wieder Alleingesellschafter. Mit dem französischen Finanzinvestor Ardian, der bislang die Mehrheitsanteile hielt, sei nach monatelangem Streit eine Einigung erzielt worden, teilte das Unternehmen mit.

Jahrelanger Streit mit Investor

2016 hatte die Markdorfer Unternehmerfamilie Weber, die das Unternehmen 1969 gegründet hatte, die Mehrheit ihrer Anteile an den französischen Finanzinvestor Ardian verkauft. Doch dann folgte ein heftiger Streit: Ardian warf der Familie Weber vor, über die Vermietung von Grundstücken, die bei den Unternehmensgründern blieben, zu viel Gewinne abzuschöpfen. Deshalb wollte Ardian kein Geld mehr in Weber Automotive investieren. Die Folge: Die Insolvenz in Eigenverantwortung im Sommer des vergangenen Jahres - mit der Angst der Mitarbeiter um ihre Jobs. Diese Ungewissheit ist nun zu Ende. Wie viel Geld die Familie Weber für den Rückkauf des Unternehmens nach Frankreich überweist, ist nicht bekannt. Weber Automotive erwirtschaftete zuletzt mit dem Bau von Motorkomponenten nach eigenen Angaben einen Jahresumsatz von etwa 302 Millionen Euro.