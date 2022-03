Sigmaringer Landrätin befürchtet keine Lücke in der ambulanten Versorgung

Obwohl schon jetzt einige Ärzte fehlen und die Krankenhäuser in Bad Saulgau und Pfullendorf (Kreis Sigmaringen) geschlossen werden sollen, macht sich die Landrätin keine Sorgen um die Versorgung im Kreis.

Bei einer Pressekonferenz betonte Landrätin Stefanie Bürkle (CDU), die Probleme bei er ambulanten Versorgung gemeinsam mit der kassenärztlicher Vereinigung, der Klinik und der Kreisärzteschaft angehen zu wollen.

"Wir möchten den Menschen im Landkreis das Signal geben, dass wir uns in den nächsten Jahren um die medizinische Versorgung kümmern – auch im ambulanten Bereich."

20 Hausärzte und manche Fachärzte fehlten bereits im Landkreis Sigmaringen. Hinzu kommen die geplanten Krankenhausschließungen. Doch das führe nicht zu einer Versorgungslücke, sagte Landrätin Bürkle. Ärzte aus dem Raum Bad Saulgau hatten diese Befürchtung zuvor in einer öffentlichen Stellungnahme kundgetan.

Die Sigmaringer Landrätin Stefanie Bürkle (rechts) befürchtet keine Lücke in der ambulanten Versorgung. Das betonte sie bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit der kassenärztlicher Vereinigung, der Klinik und der Kreisärzteschaft. SWR Moritz Kluthe

Für die ambulante Versorgung soll ein medizinisches Versorgungszentrum in Pfullendorf entstehen und das Zentrum in Bad Saulgau erweitert werden. Das medizinische Zukunftskonzept ist am Donnerstagnachmittag auch Thema im Verwaltungs- und Sozialausschuss des Kreistages. Der Kreistag soll am 14. März endgültig über das Konzept entscheiden.