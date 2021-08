per Mail teilen

Leere Gleise, genervte Fahrgäste. Am ersten Tag des Lokführerstreiks sind auch in der Region Bodensee-Oberschwaben viele Züge ausgefallen. Der Bodo Verkehrsverbund setzt jetzt auf Busse.

Die Bodenseegürtelbahn und die Südbahn verzeichneten am ersten Streiktag viele Zugausfälle. Zum Teil werden Haltestellen nicht bedient. Auf der Strecke der Bodensee-Oberschwaben-Bahn zwischen Friedrichshafen und Weingarten fahren vereinzelt Züge. Voraussichtlich bis zum Wochenende gilt deshalb ein Schienenersatzfahrplan mit Bussen.

Betroffen von dem Bahnstreik sind zum Beispiel Verbindungen von Friedrichshafen nach Ulm, Lindau, Aulendorf, Ravensburg und Radolfzell. In Ravensburg fallen unter anderem Züge Richtung Friedrichshafen Hafen und Basel aus. Auch in Konstanz fallen laut Deutscher Bahn seit dem Mittwochmorgen die Regionalzüge nach Offenburg und Karlsruhe aus. Die von der Schweizer Bahn SBB betriebene S-Bahn-Linie "Seehas", die über Radolfzell und Singen nach Engen führt, ist nicht vom Streik betroffen.

Kritik an Bahnstreik nach schwieriger Corona-Zeit

Der Verkehrsverbund Bodo kritisiert den Streik der Lokführer. Nach herausfordernden Corona-Monaten seien zuletzt wieder mehr Fahrgäste verzeichnet worden, so der Geschäftsführer Jürgen Löffler. Von der Bahn heißt es, man versuche, so viele Verbindungen wie möglich bereit zu stellen, man sei aber sehr reduziert unterwegs. Sie rät dazu, sich im Vorfeld über die Verbindungen zu informieren.

Das sagen Fahrgäste in Ravensburg

Fahrgäste am Bahnhof in Ravensburg warteten am Mittwochmorgen teilweise vergeblich auf ihren Zug, um zur Arbeit zu kommen. Über den Streik der Lokführer waren sie geteilter Meinung. SWR-Reporter Thorben Langwald hat Reaktionen eingeholt.

Bodo bietet Sonderhotline für Reisende

Der Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbund (bodo) weist auf eine telefonische Sonderhotline für Reisende hin, bei der sie sich bis kurz vor der Abfahrt über ihre Züge informieren können: 08000 99 66 33. Auch auf den Internetseiten der Bahn und über Apps wie "Bahnhof live" können sich Fahrgäste informieren.

Die Lokführergewerkschaft GDL kämpft um mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen für ihre Mitglieder bei der Deutschen Bahn. Der Bahnstreik ist bis zum 13. August angekündigt.