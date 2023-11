per Mail teilen

Ein Zug der Schwarzwaldbahn ist am Dienstagabend in Konstanz mit einem auf den Schienen stehenden Auto zusammengestoßen - der Wagen war allerdings leer.

Am Bahnübergang Wollmatingen in Konstanz ist ein Zug der Schwarzwaldbahn auf der Fahrt von Konstanz nach Singen mit einem auf den Schienen abgestellten Auto kollidiert. Nach Angaben der Polizei hatte der 43 Jahre alte Autofahrer mitbekommen, wie sein Sohn innerhalb einer Gruppe von Menschen an einem Streit beteiligt war. Weil der Mann seinem Sohn helfen wollte, verließ er sein Fahrzeug - ohne darauf zu achten, dass es auf den Schienen stand.

80 Fahrgäste im Zug - alle unverletzt

Laut Polizei konnte der Lokführer den Zusammenstoß trotz einer Notbremsung nicht verhindern. Im Zug befanden sich 80 Menschen, verletzt wurde bei dem Aufprall aber niemand. Der Zug wurde evakuiert, die Fahrgäste wurden anschließend mit einem Bus zum Konstanzer Hauptbahnhof gebracht.

Der Zug wurde evakuiert, ein Bus brachte die 80 Fahrgäste zum Bahnhof. Pressestelle Feuerwehr Konstanz

Schaden von 200.000 Euro

Das Auto wurde bei dem Unfall total zerstört, auch der Zug wurde beschädigt. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, beläuft sich der Schaden auf mindestens 200.000 Euro.