In der Serie "Zu Gast" war SWR-Reporter Thomas Wagner dort, wo man über ein halbes Jahr nicht sein durfte: in Cafés und Restaurants, in Kultureinrichtungen wie dem Konstanzer Stadttheater und in Freizeitparks wie der Insel Mainau.

Für viele hat der zurückliegende Corona-Lockdown eine halbe Ewigkeit gedauert. Doch nun ist die Corona-Inzidenz weiter gesunken, sodass Lockerungen in der Region Bodensee-Oberschwaben wieder möglich sind. Bespielsweise darf die Gastronomie wieder öffnen, allerdings müssen eine Reihe von Regeln eingehalten werden. Ins Restaurant mit negativem Corona-Test Den SWR-Reporter zieht es als erstes an die sonst von Touristen überlaufene Friedrichshafener Uferpromenade. Geimpfte, negativ Getestete und Genesene dürfen sich am Tisch auch ohne Maske niederlassen. Im Restaurant Al Porto ist die Freude über die Öffnung groß, es gibt aber auch den Wunsch nach längeren Öffnungszeiten in den Testzentren. Auch Kulturveranstaltungen sind nach Corona-Lockerungen wieder möglich. Das Stadttheater Konstanz hat dafür ein breites Programm an Freiluft-Stücken einstudiert. Doch so einfach sollte es nicht werden, zu den einzuhaltenden Corona-Abständen in den Sitzreihen kam noch schlechtes Wetter dazu: Gleich das Auftakt-Stück der Freiluft-Spielzeit "Ein Wiener Abend" fiel ins Wasser. Auf seiner dritten Station schaute sich Thomas Wagner auf der Insel Mainau um. Um hineinzukommen musste er bereits im Vorfeld per Internet ein Zeitfenster für die Dauer seines Besuchs reservieren. Dort angekommen, wollte der SWR-Reporter wissen, wie die Blumeninsel die Öffnung unter Corona-Bedingungen umsetzt und was Besucher auf der Insel nun sehen und erleben können. Nur wenige Besucher dürfen wegen der Einhaltung von Corona-Abständen gleichzeitig auf die Blumeninsel Mainau. Besucher können sich vorab auf der Homepage der Mainau anmelden. SWR P. Wind