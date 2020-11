Teure Uhren, Schwarzgeld oder Kunstgegenstände werden teilweise unangemeldet über die Grenze gebracht. Aber auch Illegales, wie Drogen oder exotische Tiere werden geschmuggelt. Wie Mitarbeiter des Zolls das aufdecken, hat sich SWR-Reporter Martin Hattenberger gefragt.

Auf seiner ersten Station am Zollamt Konstanz-Autobahn hat der Reporter den Zöllnern bei den Kontrollen zugeschaut. Überprüft werden nicht alle Autos, die von der Schweiz nach Deutschland einreisen. Durch einen Blick auf das Kennzeichen und die Personenzahl entscheidet ein Zöllner schnell, ob eine Stichprobe gemacht wird. SWR-Reporter Martin Hattenberger lässt sich vom Zoll-Pressesprecher erklären, was an der Zollstelle am meisten geschmuggelt wird und wie kreativ Schmuggler sein können, auf der Suche nach einem sicheren Versteck.



Der Zoll arbeitet nicht nur an festen Standorten, die Zöllner platzieren sich immer wieder an unterschiedlichen Stellen im Hinterland. SWR-Reporter Martin Hattenberger war dabei, als die Beamten in der Nähe von Konstanz an einer Baustelle ihre Kontrollstation aufbauten. Die Stelle wurde deshalb ausgewählt, weil die Fahrzeuge dort ohnehin langsamer fahren müssen.

Kontrollen im Hinterland

Auch die Arbeit der Zöllner ist derzeit durch Corona erschwert. Werden Autos kontrolliert, die aus Risikogebieten kommen, müssen sie beim Kontrollieren auch auf Abstand und Desinfektion achten. Nach einer Stunde wird die mobile Kontrollstation wieder abgebaut, mit dem Ergebnis: nichts Unerlaubtes gefunden. So soll es sein.

Viele Waren und Güter kommen per Post nach Deutschland. Auch da ist der Zoll gefragt. Reporter Martin Hattenberger begleitet die Beamten als nächstes zu einer Postannahmestelle. Dorthin lassen sich vorwiegend Schweizer Kunden Waren liefern, die sie dann persönlich abholen und über die Grenze bringen. Da war das mobile Röntgengerät gefragt. Stichprobenartig durchleuchteten die Zöllner Pakete - und sind vor den Augen des Reporters fündig geworden. Im Audio erzählt er, welche illegalen Produkte sich in den Paketen befanden und wie die Mitarbeiter des Zolles nach einem solchen Fund verfahren.

Die Zollbeamten müssen auch Pakete kontrollieren