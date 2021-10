Michelle Rothmann vom Eselheim Merlin weiß was Esel brauchen

Mit unserer Serie "Zu Gast" schauen wir diesmal beim Eselheim Merlin in Engen-Welschingen (Kreis Konstanz) hinter die Kulissen. Der Eselhof und der deutsche Verein "Esel in Not" sind mit dem Tierschutzpreis des Landes ausgezeichnet worden.