Auf der Landesgartenschau in Überlingen (Bodenseekreis) ist alles vorbereitet. Nun muss der Start wegen des hohen Inzidenzwertes allerdings erneut verschoben werden. Wie die Vorbereitungen bisher liefen hat SWR-Reporter Thomas Wagner bei einem Besuch auf dem Gelände erfahren.

Die Landesgartenschau Überlingen startet nicht wie geplant in der Woche nach Ostern am 9. April. Nachdem der Landkreis die Corona-Notbremse ziehen musste, haben der Oberbürgermeister, gemeinsam mit dem Landrat und den Geschäftsführern der Landesgartenschau am Mittwoch entschieden, den Eröffnungstermin zu verschieben.

Öffnung bei Inzidenz unter 100

Man wolle in einer kritischen Phase der Pandemie nicht noch mehr Menschen nach Überlingen locken. Sobald der Inzidenzwert fünf Tage lang unter 100 liegt, könne die Landesgartenschau Überlingen öffnen, so die Verantwortlichen.

Alles war vorbereitet, dann kam die Absage

SWR-Reporter Thomas Wagner war am Montag noch optimistisch und hat sich auf dem Landesgartenschau-Gelände umgeschaut. Die Vorbereitungen für das Publikum waren so gut wie fertig - auch die Geschäftsleitung hatte noch auf eine Öffnung unter Corona-Auflagen gehofft.

Impressionen vom Gartenschau-Gelände

Die Beiträge von SWR-Reporter Thomas Wagner vom Montag mit einem damals noch zuversichtlichen Team trotzdem zum Nachhören in Audio:

Beispielhaftes Hygienekonzept reicht nicht für Öffnung

Um trotz Pandemie die Landesgartenschau öffnen zu können, hatte man ein ausgeklügeltes Hygienekonzept erarbeitet: Besucher sollten Zeitfenster buchen, am Eingang wurden Zählampeln angebracht und es wurde ein besonders hautschonendes Bio-Desinfektionsmittel bereitgestellt. Thomas Wagner hat sich das Konzept genauer erklären lassen, das am vergangenen Montag noch Hoffnung auf Öffnung aufrechterhalten hatte.

Unterwasserwelt der Bodenseefische muss warten

Die Landesgartenschau hat sich neben den Schwimmenden Gärten noch eine weitere, außergewöhnliche Attraktion einfallen lassen. Über eine Kamera können die Besucher die natürliche Unterwasserwelt der heimischen Bodenseefische beobachten. Der Blick ist auf einen Fischreiser, eine Art künstliches Riff aus Holz, gerichtet. In dieser Schutzzone können die Fische, das Laichen und schließlich das Aufwachsen der Jungfische beobachtet werden.