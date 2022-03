Zeppelin-Universität erhält Preis für Nachhaltigkeit

Die Zeppelin-Universität in Friedrichshafen ist mit dem Stadtwerk-am-See-Zukunftspreis ausgezeichnet worden. Den zweiten Platz gab es für ihre neuen Maßnahmen, die die Universität immer nachhaltiger machen sollen: Es gebe keine Dienstflüge innerhalb Deutschlands mehr, zudem seien beispielsweise Einwegbecher in der Mensa abgeschafft worden.

Für den zweiten Platz beim Stadt-Werk-am See-Zukunftspreis erhält die Universität 1.500 Euro. Insgesamt werden vom Stadtwerk am See zehn Initiativen ausgezeichnet, die die Region ökologsicher und vielfältiger machen sollen. Der erste Platz ging an eine Kita in Salem.