Zoll entdeckt kiloweise Marihuana bei Allensbach

Zöllner haben bei einer Fahrzeugkontrolle auf einer Bundesstraße im Kreis Konstanz 53 Kilogramm Marihuana sichergestellt. Ein Auto war bis unters Dach mit den Drogen vollgestopft.

Die Zöllner stoppten das Auto mit Schweizer Kennzeichen auf der B33 bei Allensbach-Hegne (Kreis Konstanz). Es war ihnen bereits am Ortsausgang von Konstanz aufgefallen, weil es bis unters Dach mit Beuteln vollgeladen war. Der 54-jährige Fahrer gab gegenüber den Zöllnern an, gerade aus der Schweiz eingereist zu sein und THC-freie Cannabisblüten für medizinische Zwecke zu transportieren.

Drogen im Wert von 500.000 Euro

In den Beuteln befanden sich jedoch 53 Kilogramm THC-haltiges Marihuana, wie der Einsatz eines Drogenspürhundes und ein Schnelltest ergaben. Die Drogen haben nach Angaben des Zolls einen Straßenverkaufswert von über einer halben Million Euro. Der Fahrer kam in Untersuchungshaft. Es ist bereits der fünfte große Drogenfund, den Zöllner des Hauptzollamts Singen in diesem Jahr gemacht haben.