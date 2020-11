per Mail teilen

Zöllnerinnen und Zöllner vom Hauptzollamt Singen (Kreis Konstanz) unterstützen unter anderem das Gesundheitsamt in Konstanz bei der Nachverfolgung von Corona-Infektionsketten. Wie es in einer Mitteilung heißt, seien dafür insgesamt 26 Beschäftigte bis Mitte Januar im Einsatz. Auch in Waldshut, Tuttlingen und im Schwarzwald-Baar-Kreis. Bundesweit stünden 400 Zöllnerinnen und Zöllner zur Unterstützung der Gesundheitsbehörden bereit.