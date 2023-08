per Mail teilen

Der Zirkus Charles Knie zieht zurzeit durch Süddeutschland und gibt seine Vorstellungen. Mit vielen Wagen und Campern ist der Zirkus in Weingarten angekommen und muss zunächst seine Zelte aufbauen.

Der Zirkus Charles Knie schlägt derzeit seine Zelte in Weingarten (Kreis Ravensburg) auf und gastiert auf dem dortigen Festplatz mit fünf Aufführungen. Doch bevor Artisten und Mitwirkende ihre Kunst von Donnerstag bis Montag darbieten können, müssen die Zelte, Unterkünfte und die Manege erst aufgebaut werden. Unzählige Schrauben, Stangen und rot-weiße Zeltplanen müssen von 40 Mitarbeitern zusammengefügt werden.

SWR-Reporter Moritz Kluthe war beim Aufbau mit dabei.

Wasserspiele als Höhepunkt der Show

Der Zirkus hat seit der Corona-Pause einen neun Höhepunkt in seinen Shows eingebaut. Eine Wasserbühne mit 300 hydraulischen Pumpen und auf drei Ebenen samt Lichtreflexen muss nun an jedem Ort mit aufgebaut werden. Dafür verzichtet der Zirkus in seinem Programm weitgehend auf Tierdressuren. Nur Hunde und Papageien zeigen ihr Können. Zebras, Kamele oder Lamas bleiben dauerhaft im Tierpark Einbeck.

Zirkusartisten, Orchester und Ballett

Das zweistündige Programm wird neben den Wasserorgeln von über 20 Artistinnen und Artisten sowie Tierlehrern bestritten. Um bei den sommerlichen Temperaturen etwas Schatten zu erhaschen, sind Zelt und Unterkünfte möglichst unter Bäumen aufgebaut. Darüber sind alle froh, bis auf die Papageien. Sie lieben die Hitze, sagt sagt Zirkusdirektor Sascha Melnjak.