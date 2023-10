Flugsitz-Hersteller ZIM aus Immenstaad übernimmt US-Konkurrenten

Der Flugsitz-Hersteller ZIM Aircraft Seating mit Sitz in Immenstaad übernimmt einen Mitbewerber aus den USA. ZIM gehört damit zu den weltweit größten Flugsitz-Herstellern.

Der Flugsitz-Hersteller ZIM Aircraft Seating mit Sitz in Immenstaad im Bodenseekreis kann in Zukunft mehr Produkte anbieten als Flugsitze - so etwa auch Bordküchen, Toiletten und Gepäckfächer. ZIM hat den US-amerikanischen Mitbewerber HAECO Cabin Solutions übernommen. Damit wird das Unternehmen vom Bodensee nach eigenen Angaben zum viertgrößten Flugsitz-Hersteller weltweit.

Besserer Zugang zum nordamerikanischen Markt

Durch die Übernahme der US-amerikanischen Firma habe ZIM in Zukunft besseren Zugang zum Markt in Nordamerika, so der Geschäftsführer gegenüber dem SWR. ZIM könne außerdem mehr Produkte anbieten. Nach der Fusion soll das Unternehmen nun ZIM Group heißen. Über den Preis für die Übernahme machte ZIM keine Angaben.

Pläne für Bau einer neuen Produktionshalle

Das Unternehmen ZIM mit Sitz in Immenstaad am Bodensee und Produktion in Markdorf beliefert Fluggesellschaften weltweit, wie Lufthansa, Swiss oder Air New Zealand. Rund 150 Menschen arbeiten am Bodensee für ZIM, weitere sollen hinzukommen, so der Geschäftsführer. Es gebe außerdem Pläne für eine neue Produktionshalle. Nach der Krise des internationalen Flugverkehrs durch Corona gebe es am Markt wieder gute Aussichten.