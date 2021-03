Im Raum Stockach im Kreis Konstanz haben Unbekannte am Wochenende zwei Zigarettenautomaten in die Luft gesprengt, einen in Nenzingen und einen weiteren in Eigeltingen. In beiden Fällen konnten die Täter Zigaretten in noch unbekannter Menge entwenden. Die Automaten wurden laut Polizei vollständig zerstört, die Schadenshöhe liegt bei mehreren tausend Euro.