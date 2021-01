Zigaretten-Mülleimer mit Wahlmöglichkeit in Konstanz

An zehn beliebten Plätzen in Konstanz sind kleine Sammelbehälter für Zigarettenkippen aufgestellt worden. Der Arbeitskreis Müll will damit auf Umweltgefahren durch Kippen aufmerksam machen.