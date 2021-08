In einem durch Hochwasser verwüsteten Werk des Friedrichshafener Autozulieferers ZF in Bad Neuenahr-Ahrweiler kann die Produktion vorerst nicht wiederaufgenommen werden. Das Ausmaß der Schäden sei noch nicht abzusehen, sagte ein Konzernsprecher in Friedrichshafen. Das Wasser hatte in Produktions- und Lagerhallen bis zu zwei Meter hoch gestanden. Von außen seien zwölf Fahrzeuge in die Hallen gespült worden. In dem Werk arbeiten rund 280 Menschen.