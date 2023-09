Der Automobilkonzern ZF Friedrichshafen hat am Freitagvormittag eine neue Entwicklung vorgestellt: Einen Elektromotor, der ohne Magnete auskommt und damit leistungsstärker als andere Antriebe ist.

Wenige Tage vor Beginn der Internationalen Automobilausstellung (IAA) in München hat der Automobilzulieferer ZF Friedrichshafen einen neuen Elektromotor vorgestellt. Der neue besondere Motor mit der technischen Bezeichnung "I2SM" gelte in der Elektromotor-Branche ein bisschen als "eierlegende Wollmilchsau", hieß es bei der Präsentation am ZF-Konzernstandort Friedrichshafen am Freitag.

Neuer Elektro-Motor: Weniger Rohstoffe und CO2-Emissionen

Mit einer neuen Technologie kann der Elektromotor ohne Magnete betrieben werden. Damit sei er leistungsstärker und energieärmer als vergleichbare Antriebe, heißt es vom Unternehmen. Das bedeute auch, man benötige zur Herstellung deutlich weniger Rohstoffe, vor allem keine seltenen Erden mehr. In der Herstellung könne man rund 60 Prozent CO-2-Emissionen einsparen, so ZF-Vorstandschef Holger Klein. Mit verschiedenen Autoherstellern sei man bezüglich der neuen Motor-Erfindung bereits im Gespräch - konkrete Aufträge für den neuen Motor, der erstmals auf der bevorstehenden IAA in München gezeigt wird, gebe es aber noch nicht.