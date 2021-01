Der Automobilzulieferer ZF Friedrichshafen hat einen Großauftrag des Volkswagen-Konzerns erhalten. Es handelt sich um Systeme zur Bremsregelung für Elektrofahrzeuge, teilte das Unternehmen mit.

Der Volkswagen-Konzern wird zukünftig fast alle seine elektrisch angetriebenen Pkw-Modelle mit einem Bremsregelsystem der ZF Friedrichshafen ausstatten. Verbaut würden die Systeme nicht nur in VW-Modellen, sondern auch in Fahrzeugen der Tochterfirmen wie Skoda und Seat, heißt es in einer Mitteilung. Insgesamt gehe man von 22 Millionen E-Autos aus.

Bremssysteme werden in Polen produziert

Welche Umsätze sich ZF von der Lieferung der Bremssysteme erhoffen kann, dazu machte das Unternehmen keine Angaben. Der ZF-Betriebsrat begrüßt die umfangreiche Zusammenarbeit mit VW, bedauert aber gleichzeitig, dass die Bremssysteme nicht an einem deutschen Standort, sondern im ZF-Werk Gliwice in Polen hergestellt werden.

Stellenabbau geht dennoch weiter

Am geplanten Stellenabbau will ZF trotz des Großauftrags festhalten und bis zu 15.000 Arbeitsplätze in den kommenden Jahren streichen. Im vergangenen August hatte der Autozulieferer mitgeteilt, er habe im ersten Halbjahr 2020 einen Verlust in Höhe von 177 Millionen Euro gemacht. Die Corona-Pandemie und die damit verbundene Wirtschaftskrise hätten zu massiven Umsatzeinbrüchen geführt.