ZF Friedrichshafen: Neuer Partner für Achsmontage-Sparte

Der Automobilzulieferer ZF Friedrichshafen holt den taiwanesischen Elektronikproduzenten Foxconn für seine Achsmontage-Sparte ins Boot. Das soll dem Konzern Geld einbringen.

Foxconn steigt in die Achsmontage-Sparte von ZF Friedrichshafen als Partner ein. Das teilten die beiden Unternehmen mit. Der Elektronikhersteller wird 50 Prozent an der ZF Chassis Module GmbH mit Sitz in Dielingen in Nordrhein-Westfalen erwerben.

ZF will Schulden abbauen durch Verkauf

Die Achsmontage-Sparte von ZF werde mit rund einer Milliarde Euro bewertet, heißt es in der Mitteilung der beiden Unternehmen. Der Elektronikhersteller Foxconn spüle mit dem Kauf Geld in die Kassen von ZF, so ein Sprecher. Damit sollen Schulden abgebaut und neue Investitionen getätigt werden. Man habe schon länger einen Partner für die Sparte gesucht, da die Margen niedrig seien.

Neue Achssysteme inklusive Elektromotor

Mit Foxconn zusammen soll der Bereich für Achssysteme vor allem in Hinblick auf Elektromobilität ausgebaut werden. Zukünftig sollen komplette Achssysteme inklusive E-Motor und Batterie an die Kunden geliefert werden. Diese Investition könnte ZF allein nicht stemmen, so der Sprecher.

Mit dem Kauf steigt Foxconn neu in den Automobilsektor ein. Der taiwanesische Konzern ist ein weltweit führender Hersteller von Elektronik und bisher vor allem im Bereich der Unterhaltung aktiv. Foxconn ist bekannt als Apple-Zulieferer.

Vier Milliarden Euro Umsatz

Die ZF Chassis Module GmbH beschäftigt weltweit rund 3.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Am Sitz in Dielingen sind 100 Menschen angestellt. Der Umsatz soll nach Angaben von ZF in diesem Jahr bei vier Milliarden Euro liegen. ZF und Foxconn gehen davon aus, dass die Vereinbarung innerhalb von sechs bis neun Monaten nach Unterzeichnung und nach der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden in Kraft treten wird.