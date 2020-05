Der Autozulieferer ZF Friedrichshafen hat die Übernahme des Bremsenherstellers Wabco abgeschlossen. Nun beginne die Integration von Wabco, teilte der Autozulieferer am Freitag mit. ZF will künftig unter anderem seine Service- Dienstleistungen für Nutzfahrzeuge ausbauen. Der Konzern hatte im vergangenen Jahr bekanntgegeben, Wabco für gut 6,2 Milliarden Euro übernehmen zu wollen. Erst am Vortag wurde der Belegschaft in einem internen Schreiben ein massiver Stellenabbau wegen der Corona-Krise angekündigt. Bis zu 15.000 Arbeitsplätze sollen wegfallen, etwa die Hälfte davon in Deutschland.