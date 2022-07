ZF Friedrichshafen testet Sensoren für Schienentechnik

Der Automobilzulieferer ZF Friedrichshafen kooperiert für ein neues Projekt mit der Deutschen Bahn. Es soll helfen, unter anderem die Schienentechnik der Bahn zu überwachen.

Mit Hilfe eines speziellen Zuges werden bei dem Projekt die Schienen und die Qualität der Strecke überprüft und kontrolliert. Ziel sei es, dass Mängel an den Gleisen frühzeitig erkannt und Wartungsarbeiten besser geplant werden, heißt es in einer Mitteilung von ZF. So könnten Verspätungen und sogar Zugausfälle umgangen werden.

Sensoren sollen Verschleiß erkennen

Extra dafür von ZF entwickelte Sensoren werden an den Fahrzeugrädern des Spezialzuges eingebaut, die die Strecke vermessen und die Daten an ein System der Bahn weitergeben. Beschädigte Stellen können per GPS genau lokalisiert werden. Dadurch können Auffälligkeiten oder Schäden an der Strecke später direkt repariert werden. Erste Versuchsfahrten des Zuges sollen im Herbst stattfinden.