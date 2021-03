ZF Friedrichshafen AG

Die ZF Friedrichshafen AG liefert Systeme für die Mobilität von Pkw, Nutzfahrzeugen und Industrietechnik. Das Unternehmen mit Sitz am Bodensee ist eigenen Angaben zufolge seit der Übernahme von Wabco mit 153.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an rund 260 Standorten in 40 Ländern vertreten.