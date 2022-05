ZF setzt auf stärkere Vernetzung mit anderen Unternehmen

per Mail teilen

Der Auto-Zuliefererkonzern ZF Friedrichshafen setzt auf verstärkte Vernetzung mit anderen Unternehmen. Hintergrund sind weltweite Lieferengpässe aufgrund der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges. Dies kündigte ZF-Vorstandsmitglied Wilhelm Rehm am Mittwoch zum Auftakt des "Forums Automobillogistik" vor 300 Managern an. Unter dem Namen "Catena X" haben sich Autohersteller, Zulieferer, aber auch Reedereien und Speditionen digital vernetzt. Taucht irgendwo eine Lieferlücke auf, wird sofort digital nach einer Alternative gesucht. ZF-Vorstandsmitglied Rehm machte auch klar: Der weltweite Mangel an Computerchips werde noch lange andauern. Denn autonom fahrende Autos benötigten viel mehr Chips als herkömmliche Fahrzeuge.