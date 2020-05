Der Autozulieferer ZF Friedrichshafen AG plant einen massiven Stellenabbau in Folge der Corona-Krise. Bis zu 15.000 Jobs sollen bis 2025 abgebaut werden, die Hälfte davon in Deutschland.

Zwischen 12.000 und 15.000 Arbeitsplätze sollen in den kommenden fünf Jahren bei ZF abgebaut werden. So steht es in einem Brief, den ZF-Vorstandschef Wolf-Henning Scheider und Sabine Jaskula, im Vorstand für Personal zuständig, unterzeichnet haben. Den Brief erhielt die Belegschaft am Donnerstag, er liegt dem SWR vor.

ZF erwartet massive Umsatzeinbrüche

Es zeichne sich die weltweit größte Weltwirtschaftskrise seit den 1930er-Jahren ab. Der könne sich auch die ZF nicht entziehen, so die Begründung des Vorstands. Von den vom Stellenabbau betroffenen Arbeitsplätzen liegt etwa die Hälfte in Deutschland.

"All dies ist leider notwendig, um ZF nachhaltig zu sichern und an die neue wirtschaftliche Realität anzupassen. [...] Als Folge des Nachfragestopps auf Kundenseite wird unser Unternehmen 2020 hohe finanzielle Verluste machen." Schreiben des ZF-Vorstands an die Belegschaft

Es gebe derzeit keinen Spielraum mehr, um den Stellenabbau zu verhindern. Deshalb müsse das Unternehmen schnell und konsequent handeln. Der Vorsitzende des Betriebsrats bei ZF, Achim Dietrich, zeigte sich "genauso wie die Belegschaft" überrascht. Der Gesamtbetriebsrat sei vom Vorstand erst am Mittwoch über die Pläne informiert worden, so Dietrich im Gespräch mit der Deutschen Presseagentur.

"Wir setzen weiter auf Kurzarbeit und kämpfen um jeden Beschäftigten", sagte Dietrich. In dem Gespräch am Vortag habe der Vorstand von einem Umsatzeinbruch von 25 Prozent über das Gesamtjahr gesprochen. "Das sind acht Milliarden Euro", so Dietrich weiter. Die Geschäfte in den ersten drei Monaten 2020 seien gut gelaufen, der April sei "grottenschlecht gewesen".

Details zum Arbeitsplatzabbau werden ausgehandelt

Die Gewerkschaft IG Metall und die Arbeitnehmervertretung seien informiert, die Detailplanung zum Stellenabbau werde in den kommenden Wochen gemeinsam ausgehandelt.

ZF beschäftigt derzeit weltweit rund 148.000 Mitarbeiter, knapp 51.000 davon im Inland. Bis Ende 2022 sind betriebsbedingte Kündigungen bei ZF an den meisten Standorten ausgeschlossen. Bereits 2019 gingen die Erlöse des Autozulieferers von 36,9 Milliarden auf 36,5 Milliarden Euro zurück. Der auf die eigenen Aktionäre entfallende Gewinn nach Steuern stürzte von 904 Millionen Euro im Vorjahr auf 350 Millionen Euro ab.

Erst kürzlich hatte ZF mitgeteilt, dass aufgrund der Corona-Pandemie Teile von Produktion und Verwaltung kontrolliert heruntergefahren würden, um unter anderem auf die ausbleibende Nachfrage von Auto- und Lkw-Herstellern zu reagieren. Mit dem ZF-Gesamtbetriebsrat wurde eine Vereinbarung über die Einführung von Kurzarbeit getroffen. Die Regelung gilt zunächst bis Juni.