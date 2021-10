ZF Friedrichshafen geht Partnerschaft mit DB Regio ein

Der Automobilzulieferer ZF mit Sitz in Friedrichshafen (Bodenseekreis) ist eine Partnerschaft mit der Bahn-Tochter DB Regio eingegangen. Gemeinsam wollen sie autonom fahrende Bus-Shuttles in Deutschland in großer Stückzahl auf die Straße bringen.

Ziel sei es, Straßen zu entlasten und den ÖPNV emissionsfrei zu machen. Die DB Regio rechnet bis 2035 mit einem Bedarf von über 30.000 selbstfahrenden Shuttles in Deutschland. Möglichst viele davon sollen von ZF kommen, hieß es am Donnerstag von den Verantwortlichen. Für das Unternehmen sei das der Markteinstieg in die Produktion von Fahrzeugen. Geplant ist, einen Linienverkehr für die autonom fahrenden Shuttles zu entwickeln, sowohl in Städten als auch auf dem Land. Im Rahmen der Partnerschaft will ZF die Shuttles liefern, aber auch Streckenlayouts erstellen, Busse einrichten, in Betrieb nehmen und, wenn nötig, reparieren. Unternehmen hat bereits Erfahrung mit autonomen Transportsystemen ZF hat bereits Erfahrung mit autonom fahrenden Bussen. Erst vergangene Woche wurde eine neue Generation von selbstfahrenden Shuttles vorgestellt, bei dem Termin am Bodensee war auch der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne). Diese Shuttles, die im Rahmen eines von Landesverkehrsministeriums finanzierten Modellprojektes gebaut werden, sollen ab 2024 im Raum Friedrichshafen und in Mannheim unterwegs sein.