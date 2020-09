Der Vorstandsvorsitzende des Autozuliefer-Konzerns ZF-Friedrichshafen AG, Wolf-Henning Scheider, hat heute seine Kritik an den verschärften EU-Klimazielen erneuert. Die Autoindustrie könne sich nicht ständig neu auf veränderte Normen einstellen, so der ZF-Vorstandschef am Rande des "Strategiedialogs Automobilwirtschaft Baden-Württemberg" in Stuttgart. Firmen wie ZF müssten langfristig planen können. Bei Vorlaufzeiten von einigen Jahren für neue Produkte könnten die Firmen nicht ständig auf neue Gesetze reagieren, so Scheider.