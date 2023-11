ZF Friedrichshafen zu Gast beim Autogipfel in Berlin

per Mail teilen

Vertreter der Automobilbranche und Gewerkschaften treffen sich am Montagmittag zum Autogipfel im Kanzleramt. Auch der Automobilzulieferer ZF Friedrichshafen ist dabei.

Der Vorstandsvorsitzende von ZF Friedrichshafen, Holger Klein, und der Betriebsratsvorsitzende Achim Dietrich sind am Montag erneut beim Autogipfel in Berlin zu Gast. Bereits Anfang des Jahres waren sie Teil des Mobilitätsgipfels im Kanzleramt. Großes Thema ist auch dieses Mal der Ausbau der E-Mobilität.

Das Ziel: Bis 2030 sollen 15 Millionen E-Autos auf der Straße fahren

In weniger als sieben Jahren sollen in Deutschland fünfzehn Millionen E-Autos fahren. Bisher sind es aber nur etwa eine Million, so die Bundesregierung. Gründe dafür seien hohe Preise, zu wenige Lademöglichkeiten und lange Lieferzeiten, heißt es etwa vom ADAC. Autobosse fordern deswegen mehr Fördergelder und Ladestationen im Land.

Die Umweltorganisation BUND dagegen kritisiert, dass sich die Autobranche zu sehr auf E-Autos im Luxussegment konzentrieren würde. Es brauche mehr erschwingliche Fahrzeuge für Normalverdiener.