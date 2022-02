per Mail teilen

Der Friedrichshafener Automobilzulieferer ZF beteiligt sich an einem Projekt für ein klimaneutrales Auto. Dazu schließt sich der Konzern einer branchenübergreifenden Allianz unter anderem von Zulieferunternehmen, Autoherstellern und Forschungseinrichtungen an. Ziel sei es, bis 2030 einen serienreifen Wagen zu präsentieren, in dem auch bei der Herstellung Emissionen komplett vermieden werden.