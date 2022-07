ZF entwickelt neue Lenktechnik

per Mail teilen

Der Automobilzulieferer ZF Friedrichshafen bringt eigenen Angaben zufolge eine Lenkung für Autos und Lkw ohne Lenkgestänge auf den Markt. Die Steuerung erfolge elektronisch per Software, teilte das Unternehmen im Hinblick auf die im Herbst stattfindende Nutzfahrzeugmesse "IAA Transportation" in Hannover mit. Mit der kabelgebundenen Lenkung würden Fahrzeuge leichter, ihr Bau für den Rechts- bzw. Linksverkehr einfacher. Vor allem aber erhöhe die Technologie den Fahrkomfort. Lenkfehler etwa würden per Software ausgeglichen. ZF zufolge sollen die ersten Pkw mit der neuen Lenkung kommendes Jahr auf den Markt kommen. Für Nutzfahrzeuge komme die Lenkung später.