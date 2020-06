per Mail teilen

Mehrere hundert ZF-Mitarbeiter sind am Donnerstagmittag dem Ruf der Gewerkschaft IG Metall gefolgt und haben in Friedrichshafen gegen den geplanten Abbau von weltweit 15.000 Stellen bei ZF Friedrichshafen demonstriert.

Die Demonstranten fuhren in Autos, auf Fahrrädern und Motorrädern durch Friedrichshafen. Laut Polizei kam es zu massiven Verkehrsbehinderungen. Der Protest richte sich gegen die Konzernspitze um den Vorstandsvorsitzenden Wolf-Henning Scheider, sagt der ZF-Betriebsrat Franz-Josef Müller dem SWR.

Dauer 1:09 min Sendezeit 18:00 Uhr Sender SWR Fernsehen BW ZF-Protestaktion in Friedrichshafen 600 Autos, Fahrräder und andere Fahrzeuge sind heute im Konvoi durch Friedrichshafen gefahren. Anlass war eine Protest-Aktion der IG Metall gegen den geplanten Stellenabbau bei ZF. Video herunterladen (2,7 MB | MP4)

Rahmenbedingungen zu Arbeitsplatzabbau noch unklar

Mit diesem Corso werde auch dagegen protestiert, dass dem Betriebsrat bis heute keinerlei Details zu den Rahmenbedingungen des angekündigten Arbeitsplatzabbaus vorlägen, teilte die IG Metall im Vorfeld der Protestaktion mit. Ziel der Gewerkschaft sei der Erhalt der Arbeitsplätze - trotz Krise in der Automobil-Industrie und Corona.

Hohe Verluste erwartet

Der Autozulieferer ZF will in den kommenden Jahren bis zu 15 000 Stellen weltweit streichen, die Hälfte davon in Deutschland. Das hatte das Unternehmen Ende Mai angekündigt. Der technologische Wandel und jetzt die Corona-Pandemie träfen das Unternehmen hart, die Nachfrage sei eingebrochen. Für dieses Jahr erwartet der Vorstand, eigenen Angaben zufolge, "hohe finanzielle Verluste".

Automobilindustrie in beispielloser Krise

Die Corona-Pandemie habe die Automobilindustrie in eine beispiellose Krise gestürzt, sagte ein Sprecher des Unternehmens. "Wir können verstehen, dass sich die Beschäftigten in dieser Situation Sorgen um ihre Arbeitsplätze machen." Ziel sei es, mit Arbeitnehmervertretern und Gewerkschaft ein Gesamtkonzept für ZF und seine Mitarbeiter zu vereinbaren, hieß es.