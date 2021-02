Der Chef von Autozulieferer ZF Friedrichshafen, Wolf-Henning Scheider, hat Konsequenzen gefordert aus dem derzeitigen Mangel an Computerchips in der Autoindustrie. Scheider plädiert für mehr Halbleiter-Fabriken in Europa. Bei Standard-Mikroprozessoren, die von den Herstellern aus Asien derzeit nicht in ausreichendem Umfang geliefert werden können, sei das möglich, sagte Scheider am Mittwoch bei der Online-Konferenz "Europe 2021".