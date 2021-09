ZF-Arena zum Denkmal erklärt

Das Landesamt für Denkmalpflege hat die ZF-Arena, in der die Profi-Volleyballer des VfB Friedrichshafen bis letztes Jahr ihre Heimspiele ausgetragen haben, in die Liste der Kulturdenkmale in Baden-Württemberg aufgenommen. Dies bestätigte eine Sprecherin der Stadt auf SWR-Anfrage. An der Erhaltung bestehe laut Denkmalamt ein öffentliches Interesse. Damit erscheint ein Abbruch der Halle, wie häufig diskutiert, unwahrscheinlich. Die ZF-Arena war im September vergangenen Jahres für den Spiel- und Trainingsbetrieb gesperrt worden. An den Stahlseilen der Dachkonstruktion könnte sich Rost angesetzt haben, lautete seinerzeit die Begründung. In der kommenden Saison weichen die VfB-Volleyballer auf die Ratiopharm-Arena Neu-Ulm aus.