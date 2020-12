per Mail teilen

Nach dem Angriff auf mehrere Personen in einem Kleinbus in Singen vergangene Woche sucht die Polizei einen Zeugen. Dieser habe einen 42-Jährigen versorgt, der bei dem Angriff mit einem Messer schwer verletzt wurde. Der Mann im Alter zwischen 20 und 25 Jahren werde gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Fünf Tatverdächtige sitzen nach dem Vorfall in Untersuchungshaft. Laut Polizei habe es sich um eine gewaltvolle Auseinandersetzung zweier Großfamilien gehandelt.