Zerstörte Wahlplakate in der Region Bodensee-Oberschwaben

Im Vorfeld der Bundestagswahl werden der Polizei in der Region Bodensee-Oberschwaben immer wieder zerstörte oder gestohlene Wahlplakate gemeldet. Am Donnerstag erstattete der Konstanzer CDU-Kreisverband Anzeige gegen Unbekannt.

In den vergangenen Nächten seien mehrere Wahlplakate der CDU in Rielasingen-Worblingen massiv beschädigt, teilweise sogar mit verfassungswidrigen Symbolen versehen worden, teilte der Konstanzer Kreisverband mit. Das sei kein "Dumme-Jungen-Streich" mehr, so der Vorsitzende. Da bei solchen Delikten von einer politischen Motivation ausgegangen wird, ermittelt laut Polizei der Staatsschutz.

Abgerissene Wahlplakate an einer Straßenlaterne. (Symbolbild) dpa Bildfunk picture alliance / Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa | Bernd Wüstneck

Aufklärungsrate ist gering

Die Konstanzer Polizei geht von einer hohen Dunkelziffer aus, rechnet aber bis zur Bundestagswahl mit mindestens 100 beschädigten Wahlplakaten im Landkreis. Beim Polizeipräsidium Ravensburg sind bislang 16 Anzeigen eingegangen, betroffen waren Plakate aller Parteien in verschiedenen Orten in den Kreisen Ravensburg und Sigmaringen sowie im Bodenseekreis. Die Aufklärungsrate sei gering, wer erwischt wird, dem droht eine Geld- oder Freiheitsstrafe.