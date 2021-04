Das Zeppelinmuseum in Friedrichshafen (Bodenseekreis) öffnet ab Freitag wieder seine Türen. Wegen der gesunkenen 7-Tage-Inzidenz der Coronainfektionen sei das möglich, so das Museum. Alle Besucher müssten sich allerdings vorher anmelden. Derzeit wird im Museum die Sonderausstellung "Beyond States" gezeigt. In ihr geht es um Staatsgrenzen, Staatsgewalt und Staatsbürgerschaft.