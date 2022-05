Die private Zeppelin Universität (ZU) in Friedrichshafen bietet für das Herbstsemester Vollstipendien für Geflüchtete aus der Ukraine in zwei Masterprogrammen an. Es handelt sich um die englischsprachigen Studiengänge Management und Wirtschaft sowie Internationale Beziehungen und Politik. Voraussetzung sei ein geeigneter Bachelorabschluss, so die ZU.